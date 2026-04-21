L’Aquila, interpellanza Di Marco: farmaci oncologici innovativi, criticità nella gestione delle risorse. Serve una nuova strategia per garantire l’accesso alle cure

Il consigliere Antonio Di Marco ha sollevato la questione dell’accesso ai farmaci innovativi per i pazienti oncologici più fragili, criticando l’inerzia della Regione Abruzzo sull’argomento.

In merito a questo tema, Di Marco ha presentato un’interpellanza per chiedere trasparenza sull’utilizzo dei fondi derivanti dal payback farmaceutico e quelli destinati ai farmaci innovativi. L’obiettivo è capire se le risorse disponibili vengono effettivamente impiegate per garantire cure migliori ai cittadini.

Nello specifico, il consigliere ha voluto ottenere maggiori informazioni sull’utilizzo delle risorse da parte delle ASL, sulle strategie adottate dalla Regione per monitorare e orientare tali fondi e sulla discrepanza tra quanto messo a disposizione nel fondo per i farmaci innovativi e quanto realmente speso.

Di Marco ha evidenziato come la spesa per farmaci innovativi sia stata inferiore alle risorse disponibili, sottolineando la possibilità di rafforzare l’accesso a terapie avanzate nell’ambito oncologico senza compromettere i conti pubblici.

L’assessora Verì ha risposto sottolineando che le risorse vengono assorbite per garantire l’equilibrio del sistema, ma Di Marco ha critico tale approccio, sostenendo che la sanità non deve essere solo riguardante l’equilibrio di bilancio ma soprattutto il diritto alla salute dei cittadini.

Il consigliere ha quindi invocato una scelta politica chiara che possa integrare le risorse disponibili in una programmazione sanitaria avanzata, sfruttando al massimo i margini di manovra. Ha sottolineato che la gestione oculata delle risorse potrebbe evitare criticità e generare economie, oltre a garantire cure migliori e prospettive concrete per i pazienti.

Infine, Di Marco ha concluso ribadendo che è necessaria una svolta che ponga al centro il diritto alla salute, garantendo un accesso equo e adeguato alle terapie avanzate, in particolare in ambito oncologico.