L’Aquila, Interramento cavi alta tensione, chiusura temporanea di via Aldo Moro

Per consentire la prosecuzione dei lavori di interramento dei cavi di alta tensione, dal 23 febbraio al 16 marzo si render? necessaria la chiusura al transito del tratto di via Aldo Moro che va dall’incrocio con via Francesco Paolo Tosti e via Moscardelli all’intersezione con via della Conduttura 1^. Lo rende noto il comando di polizia municipale, che ha emesso una specifica ordinanza in proposito – riporta testualmente l’articolo online.

Il transito dei mezzi sar? deviato verso via della Conduttura 1?, con uscita su Via Francesco Paolo Tosti ed il traffico proveniente da via Federico Trecco sar? indirizzato verso Viale Della Croce Rossa e Via Nicola Moscardelli.

“Al termine di questa fase dei lavori – ha spiegato l’assessore alla Polizia municipale, Laura Cucchiarella – sar? poi chiusa al traffico l’area del quadrivio costituita dall’intersezione di Via Aldo Moro con via Nicola Moscardelli, Via Francesco Paolo Tosti e via Federico Trecco; gli automobilisti provenienti da Via Aldo Moro saranno obbligati a svoltare in direzione di Viale Della Croce Rossa, con contestuale chiusura dell’accesso da Viale Della Croce Rossa in direzione Via Aldo Moro – riporta testualmente l’articolo online. Durante questo intervento, in Via Francesco Paolo Tosti e in Via Nicola Moscardelli saranno consentiti l’accesso e l’uscita da Via Angelo Colagrande”.

“Siamo spiacenti per il disservizio che si verr? a creare – ha concluso l’assessore Cucchiarella – ma siamo certi della comprensione dei frequentatori dell’area, degli automobilisti e dei residenti, in quanto l’opera in realizzazione ? di fondamentale importanza per tutta la comunit? aquilana, sia in termini di sicurezza che di miglioramento del decoro urbano”.

L’ordinanza completa ? pubblicata sull’albo pretorio del Comune, a questo indirizzo https://www.albo-pretorio – it/albo/archivio4_atto_0_483308_0_2.html

