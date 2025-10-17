L’Aquila, interventi di revisione generale per la Funivia del Gran Sasso: affidato l’incarico per la progettazione e la direzione dei lavori

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Con una determinazione dirigenziale del Settore Opere Pubbliche, ? stato conferito a una societ? specializzata l’incarico professionale per la progettazione esecutiva, il coordinamento della sicurezza, la direzione dei lavori e la certificazione finale di regolare esecuzione degli interventi di revisione generale della Funivia del Gran Sasso d’Italia – si apprende dal portale web ufficiale. L’affidamento, del valore complessivo di circa 171 mila euro, rientra nel programma di interventi finanziati dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per un importo di 3,5 milioni di euro, destinati alla manutenzione e all’ammodernamento dell’impianto funiviario – recita il testo pubblicato online. Si tratta di un passaggio fondamentale per garantire la continuit? del servizio in condizioni di piena sicurezza, come previsto dalle prescrizioni dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA).La revisione generale – prevista entro il 2025 – consentir? di assicurare l’efficienza tecnica della funivia, prolungandone la vita operativa e migliorando l’esperienza di trasporto verso Campo Imperatore, uno dei luoghi simbolo del Parco del Gran Sasso e meta di riferimento per il turismo naturalistico, sportivo e culturale dell’Aquila – “La funivia del Gran Sasso ? molto pi? di un impianto di risalita – ha dichiarato il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi – ? un’infrastruttura identitaria, un collegamento diretto tra la citt? e la sua montagna, simbolo del nostro patrimonio naturale e del rilancio turistico del territorio – riporta testualmente l’articolo online. Con questo intervento di revisione generale garantiamo sicurezza, efficienza e continuit? di un servizio fondamentale, nel rispetto delle pi? rigorose norme tecniche e ambientali – Un impegno, quello della valorizzazione della montagna aquilana, che, come amministrazione, stiamo portando avanti in maniera concreta e quotidiana anche grazie al significativo supporto, in termini di idee e proposte, fornito dal consigliere comunale con delega allo Sviluppo del Gran Sasso, Luigi Faccia”.

