L’Aquila, INTERVENTI URGENTI DI RIPARAZIONE DELLA RETE IDRICA. CHIUSURA TEMPORANEA DI VIA BUCCIO DA RANALLO

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:L’Aquila, 23 aprile 2025 – Il Comando di Polizia municipale rende noto che, a causa di lavori urgenti di riparazione della rete idrica da parte della societ? Gran Sasso Acqua, si rende necessaria la chiusura temporanea di via Buccio da Ranallo, nel tratto compreso tra l’intersezione con via delle Carceri e quella con via Sallustio, dalle ore 20.30 di domani, gioved? 24 aprile, alle ore 6.00 di venerd? 25 aprile, con contestuale inversione del senso di marcia veicolare su via Angioina, gestito da movieri, ai fini di garantire l’accesso all’area – si apprende dal portale web ufficiale. Il testo completo dell’ordinanza ? pubblicato sul sito del Comune dell’Aquila, all’indirizzo www.comune – laquila – si apprende dal portale web ufficiale. it, al seguente linkhttps://www.albo-pretorio – aggiunge testualmente l’articolo online. it/albo/archivio4_atto_0_560667_0_3.html

