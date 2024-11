L’Aquila, Intervento del presidente della seconda commissione consiliare

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:La seconda commissione del Consiglio comunale dell’Aquila, Gestione del territorio, ha espresso oggi pomeriggio parere favorevole sulla proposta di deliberazione riguardante la retrocessione di aree edificabili e aree soggette a vincoli espropriativi decaduti.Il provvedimento in questione potr? dunque essere discusso dall’Aula – si apprende dal portale web ufficiale. La decisione della commissione da me presieduta ha fatto seguito alla deliberazione di giunta comunale, con la quale era stato approvato l’avviso pubblico finalizzato proprio a chiedere tale retrocessione – A tale bando avevano risposto tantissimi proprietari, per un totale di 293 richieste (corrispondenti ad altrettante particelle catastali), di cui 202 accolte – La delibera in questione, promossa dall’assessore alle Politiche urbanistiche, Francesco De Santis, fornisce una risposta concreta a tanti proprietari di quei terreni che, pur avendo la destinazione d’uso, di fatto non presentavano le caratteristiche per l’edificabilit?. Su tali terreni per? erano tenuti a pagare i connessi tributi, cosa che, non appena il Consiglio approver? la delibera in via definita, non accadr? pi?.Non ? trascurabile nemmeno un ulteriore obiettivo che si prefigge questo percorso virtuoso, e cio? di recuperare il suolo – recita il testo pubblicato online. Tutto questo ? stato fatto tenendo conto della linearit? e regolarit? del disegno del piano generale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Sono fermamente convinto della bont? di questa misura che va ad accogliere le richieste dei nostri concittadini, dando una risposta tangibile ad un problema sentito – riporta testualmente l’articolo online. Questa ? la dimostrazione di come sia il Sindaco Biondi che l’assessore De Santis, unitamente alla maggioranza, abbiano a cuore le esigenze degli aquilani. L’Aquila, 19 novembre 2024Guglielmo Santella Consigliere comunale dell’Aquila Presidente della seconda commissione “Gestione del territorio”

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dal Comune di L’Aquila e online sul sito web del Comune. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 17, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di L’Aquila, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.laquila.it