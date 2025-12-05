L’Aquila, Intervento del presidente della terza commissione consiliare, Frullo

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Come maggioranza di governo cittadino non possiamo che esprimere la pi? ferma condanna per il grave episodio di violenza verificatosi nelle ultime ore nel nostro territorio, che ha coinvolto alcuni individui di diversa nazionalit?.Nella lite violenta, avvenuta nel pomeriggio dello scorso 2 dicembre, ? stato provvidenziale l’intervento della pattuglia della Polizia Municipale dell’Aquila in servizio presso il Terminal Natali – Indipendentemente dall’origine delle persone coinvolte, fatti di questo tipo sono inaccettabili e minano il senso di sicurezza della comunit?.Comprendiamo pienamente la preoccupazione delle famiglie, soprattutto di quelle che hanno figli che frequentano il centro cittadino nelle ore serali e notturne – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La sicurezza dei cittadini ? e rimane una priorit? assoluta per questa Amministrazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Come Comune ci apprestiamo ad intensificazione alcune misure gi? previste nel piano sicurezza, tra cui:Vogliamo ribadire che la nostra citt? ? e deve rimanere un luogo sicuro, accogliente e rispettoso delle regole – Chi vive o transita sul nostro territorio ha il diritto di sentirsi tutelato, e chi commette reati deve rispondere delle proprie azioni. Il Presidente della III Commissione Politiche sociali, culturali, formative Consigliere comunale Fabio Frullo

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dal Comune aquilano e online sul portale istituzionale dell’Ente. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 11, anche mediante il sito internet del Comune di L’Aquila, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.laquila.it