L’Aquila, Intervento urgente sulle alberature della scalinata di San Bernardino

A causa di carie interne dovute ad attacchi fungini e, soprattutto, al fine di scongiurare rischi di crollo improvviso dei rami, l’Ufficio manutenzione delle alberature del settore Transizione ecologica e Protezione Civile del Comune dell’Aquila, ha predisposto un intervento urgente di abbattimento e riduzione delle chiome delle piante che costeggiano la scalinata di San Bernardino – aggiunge testualmente l’articolo online. Il personale specializzato dell’ente, con l’ausilio di una impresa abilitata al tree climbing, ha effettuato una valutazione preventiva di stabilit degli alberi finalizzata alla mitigazione del rischio – L’analisi tecnica ha evidenziato la necessit urgente di operare interventi mirati riguardanti, in particolare, sei esemplari di Robinia pseudoacacia e un Cupressus arizonica – si apprende dal portale web ufficiale. Le azioni di monitoraggio delle alberature presenti lungo la scalinata di San Bernardino sono iniziate lo scorso anno e proseguiranno nei mesi successivi con lo scopo di prevenire ogni forma di rischio per l’incolumit pubblica, considerati i cambiamenti climatici che sempre pi spesso determinano fenomeni estremi, in particolare durante il periodo estivo, quando ad essere pi sollecitati dagli agenti atmosferici sono proprio gli alberi – precisa la nota online. Le piante rimosse verranno sostituite attraverso la piantumazione successiva di alberi sani in luoghi pi sicuri del territorio comunale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

