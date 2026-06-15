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L’Aquila, investimenti necessari per il recupero degli alloggi pubblici: Rocci chiede più risorse per il Piano Casa

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Il Consigliere di Amministrazione dell’Ater dell’Aquila, Luca Rocci, ha espresso la necessità di rafforzare gli investimenti nel settore edilizio residenziale pubblico, nonostante l’approvazione del Piano Casa da parte del Governo Meloni.

Rocci ha sottolineato che il recupero degli alloggi inutilizzabili richiede sempre più risorse a causa dell’aumento dei costi dei materiali, della manodopera e degli adeguamenti energetici e strutturali. Pur lodando l’azione del Governo nel riportare al centro dell’agenda politica nazionale il tema della casa dignitosa e del recupero del patrimonio abitativo pubblico, Rocci ha ribadito la necessità di un progressivo rafforzamento degli stanziamenti.

Il consigliere di amministrazione ha evidenziato come la casa non sia soltanto una questione urbanistica o economica, ma rappresenti il primo presidio di stabilità per le famiglie, il luogo in cui si costruiscono relazioni, sicurezza e futuro. Affermando che il Piano Casa sia un punto di partenza e non di arrivo, Rocci ha sottolineato l’importanza di continuare a investire nell’edilizia residenziale pubblica per supportare coloro che vivono una condizione di fragilità.

Secondo Rocci, affinché la sfida possa essere vinta fino in fondo, sarà fondamentale sostenere gli enti che operano sul territorio per garantire soluzioni abitative concrete ai cittadini. Il consigliere di amministrazione ha concluso affermando che occorre avere l’ambizione di andare oltre il Piano Casa, recuperando il maggior numero possibile di alloggi pubblici e restituendoli alle famiglie che ne hanno bisogno.

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