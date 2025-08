L’Aquila, Ipm L’Aquila, Nordio: “Conciliare sicurezza e comparto comunitario”

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:“La riattivazione di questa struttura detentiva per soggetti minorenni e giovani adulti ? stata fortemente voluta dal ministero, nel quadro di una pi? ampia programmazione che vedr? l’apertura di altri due istituti penali minori entro il mese di dicembre prossimo”. Un passaggio del messaggio del ministro della Giustizia, Carlo Nordio, affidato al capo del Dipartimento per la Giustizia Minorile, Antonio Sangermano, che ha presenziato alla cerimonia di inaugurazione dell’istituto penale minorile dell’Aquila, chiuso dal 2016.Questa mattina, alla presenza fra gli altri dei sottosegretari alla Giustizia Andrea Ostellari e Andrea Delmastro Delle Vedove, del presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, del Sindaco dell’Aquila, Paolo Biondi, ? stato possibile visitare quella che il Guardasigilli ha definito “una struttura all’avanguardia”.Ma non ? sempre stato cos?. Infatti l’Istituto a seguito del terremoto del 2009 aveva ceduto una parte dei propri spazi all’Universit? (alla facolt? di Economia e commercio), e conseguentemente – come ha ricordato Marco Marsilio – i ragazzi si erano trovati nella condizione di dover “andare fuori regione a scontare la loro pena, in istituti molto lontani dai loro territori di provenienza, con conseguenze traumatiche anche nel rapporto con le famiglie, incontrando difficolt? maggiori nel percorso di recupero e reinserimento sociale”. Recentemente, a seguito della ristrutturazione, ? stato finalmente riconsegnato in uso governativo dall’Agenzia del Demanio al ministero della Giustizia; beneficer? nuovamente di spazi da destinare all’attivit? detentiva, al centro di prima accoglienza e alle attivit? di assistenza e riabilitazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. “Restituiamo una struttura che non ? solo detentiva – ha sottolineato il sottosegretario Ostellari – ma anche una struttura di educazione, che consentir? attraverso gli spazi che sono stati ricavati, di garantire quel percorso rieducativo che ? essenziale – si apprende dalla nota stampa. E vorremmo – ha aggiunto – che questo istituto, fosse intitolato a San Francesco D’Assisi: una figura che serve a ricordare che in questo istituto c’? sicuramente misericordia ma soprattutto c’? rigore, un luogo che pu? diventare simbolo anche di una rinascita che parte dal minorile ma che poi ovviamente si deve estendersi anche agli adulti, perch? la difficolt? maggiore come tutti sappiamo la subiamo l?”.L’Istituto aquilano, unico per le regioni Abruzzo e Molise, accoglier? all’inizio una trentina di minorenni o ultra diciottenni fino ai 25 anni di et?, per poi incrementare, nella seconda e ultima fase di ristrutturazione, di altre 40 unit?. Il carcere minorile aquilano dovr? garantire attivit? trattamentali sempre pi? integrate con il territorio – riporta testualmente l’articolo online. Alla popolazione detenuta, infatti, oltre alla tutela del diritto alla salute, saranno assicurati il diritto allo studio e percorsi di formazione e inclusione socio-lavorativa per favorirne e sostenerne il reinserimento sociale – Il sottosegretario Delmastro, a tal proposito ha ricordato che il Governo” ha raggiunto un risultato epocale: per la prima volta ? stato saturato il numero dei posti per educatore, che quotidianamente sono in trincea sull’educazione e sul trattamento”.Il sindaco Pierluigi Biondi, in un passaggio del suo intervento, ha fatto riferimento alla “funzione essenziale” che con la riapertura dell’Ipm viene restituita alla citt?, “orientata non solo alla custodia, ma soprattutto alla rieducazione e al reinserimento dei giovani, con ricadute positive sul piano sociale e istituzionale”. E oltre ai minori e ai giovani adulti, ha voluto rivolgere un “pensiero particolare alla Polizia penitenziaria, che potr? operare in ambienti pi? sicuri e accoglienti, all’altezza della delicatezza e dell’importanza del ruolo che svolge”. Dopo il taglio del nastro, i presenti hanno potuto visitare prima i locali interni e poi le aree esterne – si apprende dalla nota stampa. “L’apertura dei nuovi istituti penali per i minorenni, – ha aggiunto il Ministro nel suo messaggio di saluto – va vista nell’ambito di una strategia che prevede l’istituzione di nuove comunit? socio-terapeutiche ad alta integrazione sanitaria per soggetti minorenni, priorit? strategica per questo ministero, necessit? troppo a lungo inevasa nel passato – riporta testualmente l’articolo online. Il nuovo istituto penale minorile dell’Aquila segna il raggiungimento di un importante obiettivo strategico, ovvero quello di conciliare il trattamento di sicurezza, con il potenziamento del comparto comunitario”.

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dal Comune di L’Aquila e online sul sito web del Comune. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 12, anche mediante il sito internet del Comune di L’Aquila, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.laquila.it