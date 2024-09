L’Aquila, Iscrizione all’albo di amministratore unico delle società partecipate e altre cariche, pubblicato avviso riapertura termini

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:? stato pubblicato all’albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune dell’Aquila l’avviso di riapertura termini, approvato con determinazione n.4163 del 11/09/2024, per chiedere l’iscrizione all’albo per il conferimento degli incarichi da amministratore unico delle societ? partecipate dell’Ente e di componente del consiglio di amministrazione dell’Istituzione Centro servizi anziani, e all’albo per revisore unico, membro del collegio dei revisori dei conti e membro del collegio sindacale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. ? possibile inoltrare le candidature esclusivamente alla seguente casella di posta elettronica certificata: partecipate@comune – recita la nota online sul portale web ufficiale. laquila – viene evidenziato sul sito web. postecert.it, utilizzando il modello presente, insieme all’avviso, sul portale istituzionale dell’Ente nella sezione “Avvisi, sezione concorsi, gare e avvisi, area amministrazione”, consultabile al seguente link:https://www.comune – laquila – it/index.php?id_oggetto=18&id_cat=0&id_doc=2073&id_sez_ori=64&template_ori=12&>p=1 I soggetti gi? iscritti negli albi in vigore manterranno il loro inserimento e non hanno necessit? di inviare nuova documentazione – si apprende dalla nota stampa.

