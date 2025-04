L’Aquila, Iscrizioni agli asili nido comunali, pubblicato l’avviso per l’anno pedagogico 2025-2026. Tursini: “Investiamo sul futuro della nostra comunità, al fianco delle famiglie e dei più piccoli”

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:? stato pubblicato l’avviso per l’acquisizione delle domande di ammissione e riconferma per la frequenza ai nidi comunali e convenzionati con il Comune dell’Aquila, per l’anno pedagogico 2025-2026. Le istanze dovranno pervenire entro e non oltre le ore 23.59 del 16 maggio 2025. Lo rende noto l’assessore alle Politiche sociali, educative e scolastiche, Manuela Tursini.Il servizio si rivolge ai bambini residenti nel Comune dell’Aquila, di et? compresa tra tre mesi e tre anni.?Con questo avviso – ha spiegato l’assessore Tursini – proseguiamo con determinazione sulla strada della responsabilit? sociale e dell’attenzione verso l’infanzia – si legge sul sito web ufficiale. I nidi rappresentano il primo vero presidio educativo e formativo – Sostenere le famiglie significa rafforzare il tessuto sociale del nostro territorio e investire sul futuro dell’Aquila?,La presentazione delle domande, sia di nuova ammissione che di riconferma, agli asili nido dovr? avvenire necessariamente on line tramite il link: https://www4.eticasoluzioni.com/laquilaportalegenPer ulteriori informazioni:• Sportello Unificato – 0862/769625 (dal luned? al venerd?, ore 9.00-13.00)• Servizio Diritto allo Studio – 0862/645519 / 539 / 543 / 599 / 598 (marted? e mercoled?, ore 15.00-17.30)

