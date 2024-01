L’Aquila, Istanze di adesione al progetto “La vita indipendente”

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:

L’Assessore alle Politiche Sociali del Comune dell’Aquila Manuela Tursini comunica che per ottenere i contributi per il fondo della Regione Abruzzo destinato ai progetti della “Vita Indipendente” per l’anno 2024, le persone interessate e che abbiano i requisiti previsti dalla normativa regionale devono presentare istanza e relativo progetto entro il 31 gennaio 2024.

Eventuali ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti all’ufficio disabili di riferimento del Comune dell’Aquila, settore Politiche Sociali in Viale Aldo Moro 30 alla coordinatrice del servizio

Dott.ssa Maria De Luca 0862645500

