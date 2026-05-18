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Eventi e Cultura

L’Aquila, Istituto Cinematografico “La Lanterna Magica” presenta la mostra digitale 2.0

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L’Istituto Cinematografico dell’Aquila “La Lanterna Magica” presenta il prossimo evento cinematografico in programma nella città aquilana. L’appuntamento è in calendario per il prossimo mese e si preannuncia come un’occasione imperdibile per tutti gli appassionati del settore.

L’evento, organizzato con cura e passione dal team dell’Istituto, si terrà presso la sede operativa di Via Niccolò Copernico, Nucleo Industriale di Bazzano, e promette di offrire emozioni e spettacoli di alta qualità. Grazie alla collaborazione tra esperti del settore e professionisti del cinema, la Mostra si propone di offrire al pubblico un momento di confronto e di approfondimento sul mondo della settima arte.

“La Lanterna Magica” è da sempre impegnata nella promozione e diffusione della cultura cinematografica nel territorio aquilano e questa iniziativa si inserisce perfettamente nella mission dell’Istituto. Con sede legale in Via Enrico Berlinguer, l’Istituto rappresenta una realtà importante per tutti coloro che amano il cinema e che desiderano approfondire le proprie conoscenze nel settore.

Per maggiori informazioni sull’evento e su come partecipare, è possibile contattare l’Istituto Cinematografico dell’Aquila tramite i contatti forniti o visitare il sito web ufficiale dell’Istituto. L’appuntamento è fissato e tutti sono invitati a partecipare e a scoprire le meraviglie del mondo del cinema grazie alla Mostra organizzata con passione e dedizione dall’Istituto “La Lanterna Magica”.

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