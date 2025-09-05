L’Aquila, Istituzione nuova fermata Navetta Centro Storico

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:L’Amministrazione comunale informa la cittadinanza dell’istituzione di una nuova fermata per il servizio gratuito Navetta Centro Storico di AMA.L’intervento, coordinato dal Settore Mobilit? e Trasporti e realizzato dal personale del servizio Segnaletica Stradale, prevede l’istituzione di una nuova fermata su via Castello (all’altezza dell’interruzione con viale Ottavio Colecchi). Contestualmente ? stata soppressa la fermata su Viale Tagliacozzo, non pi? nell’itinerario del servizio navetta, permettendo di recuperare gli stalli di sosta utilizzati per la fermata tpl su via Castello incrementandoli di una unit?. Questa nuova fermata permetter? a cittadini e turisti di fruire del parco del Castello parcheggiando comodamente la propria auto al Terminal di Collemaggio – riporta testualmente l’articolo online. L’Amministrazione rinnova il proprio impegno nel promuovere una mobilit? sempre pi? sostenibile e inclusiva –

