venerdì, Settembre 5, 2025
L'Aquila, Istituzione nuova fermata Navetta Centro Storico
Attualità

L’Aquila, Istituzione nuova fermata Navetta Centro Storico

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:L’Amministrazione comunale informa la cittadinanza dell’istituzione di una nuova fermata per il servizio gratuito Navetta Centro Storico di AMA.L’intervento, coordinato dal Settore Mobilit? e Trasporti e realizzato dal personale del servizio Segnaletica Stradale, prevede l’istituzione di una nuova fermata su via Castello (all’altezza dell’interruzione con viale Ottavio Colecchi). Contestualmente ? stata soppressa la fermata su Viale Tagliacozzo, non pi? nell’itinerario del servizio navetta, permettendo di recuperare gli stalli di sosta utilizzati per la fermata tpl su via Castello incrementandoli di una unit?. Questa nuova fermata permetter? a cittadini e turisti di fruire del parco del Castello parcheggiando comodamente la propria auto al Terminal di Collemaggio – riporta testualmente l’articolo online. L’Amministrazione rinnova il proprio impegno nel promuovere una mobilit? sempre pi? sostenibile e inclusiva –

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dal Comune aquilano e online sul portale istituzionale dell’Ente. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 14, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di L’Aquila, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.laquila.it

 

