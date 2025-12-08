L’Aquila, Isweb Avezzano vince, sconfitte per Rugby L’Aquila e Paganica

L’AQUILA – Isweb Avezzano continua a eccellere nel campionato di rugby, con una vittoria che conferma la sua striscia positiva. Nella giornata di ieri, la squadra avezzanese ha affrontato il Cus Torino sul campo del “Trombetta”, ottenendo un punteggio di 26-21. Questa vittoria consente all’Isweb di mantenere il terzo posto nel girone 1 di Serie A, dietro le capolista Parabiago e Calvisano. La partita si è svolta punto a punto, con le mete giallonere realizzate da Pais (due), Grant e Giammarco. Purtroppo, non è stata una giornata positiva per le altre due squadre abruzzesi nel girone 4 di Serie A. La Rugby L’Aquila ha subito una sconfitta contro i toscani di Firenze, chiudendo il match con un punteggio di 25-12. Anche il Paganica ha trovato difficoltà, perdendo 25-5 sul campo della RNA a Napoli. Nel campionato Under 18 élite, si segnala una vittoria per la Rugby Experience, che ha sconfitto il Livorno con un punteggio di 22-16. Dall’altro lato, l’Isweb Avezzano è stata sconfitta dalle Fiamme Oro con un punteggio di 99-0. La giornata ha visto anche vittorie nel campionato di Serie C, con la Polisportiva Abruzzo e Rugby L’Aquila che hanno battuto rispettivamente Isweb Avezzano e Pescara. Tutti i risultati sono in attesa dell’omologazione da parte del giudice sportivo.