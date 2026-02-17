- Spazio Pubblicitario 01 -
mercoledì, Febbraio 18, 2026
Eventi e Cultura

L’Aquila, La Cineteca in sala porta Apocalypse Now al Multisala Movieplex: omaggio a Vittorio Storaro e Robert Duvall

Proseguono gli appuntamenti al Multisala Movieplex con La Cineteca in sala, un anno di film da Oscar, promosso dall’Istituto Cinematografico dell’Aquila “La Lanterna Magica” ETS. Giovedì 19 febbraio, alle ore 21.00, verrà proiettato il capolavoro di Francis Ford Coppola, Apocalypse Now, vincitore dell’Oscar per la Miglior Fotografia assegnato a Vittorio Storaro.

Il film, un viaggio visionario nella guerra e nell’animo umano, ha lasciato un segno indelebile nella storia del cinema. Le straordinarie immagini di Storaro hanno reso l’opera un’esperienza visiva unica, trasportando lo spettatore nel cuore della guerra attraverso la luce, i contrasti, le ombre e i colori.

In questa occasione sarà anche ricordato Robert Duvall, interprete del tenente colonnello Kilgore, personaggio iconico del film. La presenza magnetica e l’intensità dell’attore hanno contribuito a rendere Apocalypse Now un’opera immortale, oltre che un momento di cinema indimenticabile.

L’ingresso alla proiezione è libero e rappresenta un omaggio al talento italiano che ha lasciato un segno significativo nella cinematografia mondiale. Un’occasione imperdibile per immergersi in un capolavoro che continua a interrogare e scuotere gli spettatori ancora oggi.

