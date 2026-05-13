L’Aquila, La Cineteca in Sala: un’immersione nell’arte cinematografica per il mese di maggio

La Cineteca dell’Istituto Cinematografico dell’Aquila presenta il mese di maggio dedicato al cinema italiano

L’Istituto Cinematografico dell’Aquila “La Lanterna Magica” annuncia un ricco programma cinematografico per il mese di maggio, con una selezione dedicata al cinema italiano. L’evento si terrà presso la sede operativa dell’istituto in Via Niccolò Copernico, nel Nucleo Industriale di Bazzano.

Tra i film in programma spiccano titoli iconici della cinematografia italiana, che verranno proiettati in lingua originale con sottotitoli in italiano. L’obiettivo è quello di promuovere la cultura cinematografica italiana e offrire al pubblico la possibilità di scoprire o riscoprire capolavori del cinema nazionale.

Manuela D’Innocenzo, responsabile dell’Ufficio Stampa, commenta: “Siamo entusiasti di poter presentare un programma così ricco e variegato, che celebra il meglio del cinema italiano. Vogliamo offrire al pubblico un’esperienza cinematografica unica, che valorizzi la nostra ricca tradizione cinematografica”.

L’appuntamento con la Cineteca dell’Istituto Cinematografico dell’Aquila è l’occasione perfetta per gli amanti del cinema italiano e per tutti coloro che desiderano avvicinarsi a questo mondo affascinante. Per maggiori informazioni e per il programma completo delle proiezioni è possibile contattare l’istituto tramite i recapiti forniti.