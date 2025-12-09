- Spazio Pubblicitario 01 -
martedì, Dicembre 9, 2025
Eventi e Cultura

L’Aquila: La danza al centro della cultura e dell’identità abruzzese

Il 6 dicembre scorso, il Movi&dance ha ospitato una nuova Serata Caraibica, confermando la sua importanza nella diffusione della cultura della danza nel centro Italia. Questo evento ha unito molte scuole di danza, tra cui Ronnie & Angela, R&B, Fantasy Dance, Bailando, Golden Dancing, Sensazione di Movimento, e molte altre, in una serata dedicata allo scambio artistico e alla valorizzazione delle tradizioni musicali caraibiche.

La selezione musicale della serata è stata garantita da DJ provenienti da diverse città italiane, quali DJ Noche de Cuba di Roma, DJ Bebè di Salerno e DJ Veneno de L’Aquila. Questi artisti hanno arricchito l’evento con una varietà di stili, contribuendo così alla scena culturale caraibica. L’organizzazione, guidata da Roberta Iannarelli, Antonello Dinisi e Claudio Lorenzetti, porta avanti un progetto volto a valorizzare la danza come strumento di incontro e crescita culturale, mantenendo aperta la serata a tutti i membri della comunità.

Nello stesso weekend, dal 6 all’8 dicembre, si è tenuta la competizione nazionale “Italian Star Ball” al Palazzetto Mario Carrara di Pistoia, in cui la danza abruzzese ha conseguito risultati notevoli. Due coppie dell’ASD Sensazione di Movimento L’Aquila hanno raggiunto la finale nella categoria Danze Standard 55/60 Classe A. Mauro Dassatti e Tiziana Galassi hanno conquistato un eccellente terzo posto, mentre Fabrizio Cloro e Daniela Fracassi si sono classificati al quinto posto, distinguendosi tra oltre 800 coppie partecipanti.

I maestri internazionali Antonio Dinisi e Roberta Iannarelli hanno espresso grande soddisfazione per i risultati ottenuti, sottolineando l’importanza educativa e culturale della danza come percorso di crescita personale e rappresentanza del territorio. Entrambi gli eventi mettono in evidenza un’unica prospettiva: la danza come patrimonio condiviso, capace di costruire comunità, promuovere cultura e valorizzare le eccellenze locali.

