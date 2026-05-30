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Eventi e Cultura

L’Aquila: la facciata del Duomo torna visibile in vista della Festa di San Massimo

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La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di L’Aquila e Teramo ha comunicato che la facciata del Duomo dell’Aquila sta tornando visibile, con la rimozione dei ponteggi, in vista della Festa di San Massimo il prossimo 10 giugno.

Si tratta di un vero e proprio “regalo” alla città, che potrà così ammirare la bellezza e la maestosità della facciata del Duomo. Grazie a questo intervento, i cittadini e i visitatori potranno finalmente apprezzare l’importanza di questo importante edificio storico.

L’operazione di rimozione dei ponteggi è stata eseguita con cura e attenzione, garantendo il massimo rispetto per il patrimonio artistico e architettonico presente. La facciata del Duomo, dunque, riporta alla luce le sue forme originali, regalando a tutti un’immagine suggestiva e emozionante.

L’approccio alla Festa di San Massimo verrà così arricchito da questo ritorno alla visione della facciata del Duomo, simbolo di speranza e rinascita per la città dopo il terremoto del 2009.

La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio ringrazia tutti coloro che hanno contribuito a questo importante lavoro di recupero e restauro, sottolineando l’impegno e la passione messi in campo per restituire alla città dell’Aquila un patrimonio così prezioso e significativo.

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