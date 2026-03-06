- Spazio Pubblicitario 01 -
venerdì, Marzo 6, 2026
L’Aquila, “La Lanterna Magica” ETS celebra l’8 marzo con proiezioni cinematografiche nelle scuole: voci di donne, storie di diritti

L’Istituto Cinematografico dell’Aquila “La Lanterna Magica” ETS promuove un evento speciale in occasione della Giornata Internazionale della Donna. Intitolato “Voci di donne, storie di diritti”, l’iniziativa è rivolta alle scuole di ogni ordine e grado e mira a sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza dell’uguaglianza di genere e della valorizzazione del talento femminile.

Attraverso il linguaggio del cinema, l’Istituto propone un percorso cinematografico articolato in tre opere che raccontano la femminilità attraverso epoche e linguaggi diversi. Le proiezioni saranno accompagnate da un approfondimento critico a cura della docente e formatrice cinematografica Martina Orlando, che guiderà gli studenti nella lettura delle immagini e dei temi trattati.

Il programma prevede la visione di tre film: per le Scuole Primarie è prevista la proiezione di Bluey, per le Scuole Secondarie di Primo Grado il film proposto è Margherita delle stelle di Giulio Base del 2024 e per le Scuole Secondarie di Secondo Grado La ragazza con la pistola di Mario Monicelli del 1968.

L’evento si inserisce in un più ampio percorso di educazione all’immagine e alla cittadinanza attiva che l’Istituto Cinematografico dell’Aquila “La Lanterna Magica” ETS promuove da anni sul territorio. La finalità è consolidare il legame tra scuola, cultura e comunità, e promuovere una visione consapevole del ruolo della donna nella società.

Per ulteriori informazioni e per seguire le proiezioni dei film proposti, è possibile consultare i link indicati nel comunicato stampa.

