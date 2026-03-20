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Politica

L’Aquila, la Lega Abruzzo piange la scomparsa di Umberto Bossi: “Un grande leader ci ha lasciato”

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I dirigenti, gli amministratori e i militanti della Lega Abruzzo esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Umberto Bossi, fondatore del partito. Secondo Vincenzo D’Incecco, coordinatore regionale della Lega Abruzzo, Bossi ha lasciato un segno indelebile nella storia della Nazione, grazie alla sua passione, impegno e capacità di costruire un movimento politico solido.

“Umberto Bossi ha dato vita a un movimento politico, costruendo una comunità fondata su sacrificio, militanza e idee. Ha lasciato al Paese una classe dirigente di spessore, che ha saputo rinnovare e attualizzare il suo progetto politico. È stato un grande leader che ha segnato in modo indelebile la storia della nostra Nazione. Spetta a noi il compito di proseguire nel solco della sua passione e del suo impegno. Ai familiari rivolgiamo un abbraccio sincero e la nostra più sentita vicinanza in questo momento di dolore, estendendo il pensiero a tutti i militanti e a quanti gli hanno voluto bene”.

La Lega Abruzzo si unisce al lutto dei familiari di Umberto Bossi, offrendo loro un abbraccio sincero e tutto il sostegno necessario in questo momento di dolore. Il coordinatore regionale ha sottolineato l’importanza del lascito politico e umano di Bossi, che ha influenzato profondamente non solo il partito, ma anche la politica italiana nel suo insieme.

La scomparsa di Umberto Bossi rappresenta una perdita significativa per la Lega Abruzzo e per tutto il Paese. La sua leadership e il suo impegno resteranno per sempre nella memoria di coloro che hanno condiviso con lui ideali e valori politici. La Lega Abruzzo si impegna a portare avanti il suo lavoro e a mantenere vivo il suo spirito all’interno del partito.

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