L’Aquila, La Notte dei Serpenti diventa un fenomeno nazionale: cultura, musica e tradizione unite a valorizzare l’Abruzzo

Il senatore di Fratelli d’Italia Etel Sigismondi e il coordinatore regionale di FdI in Abruzzo, Guido Liris, hanno dichiarato che l’evento “La Notte dei Serpenti” è diventato un fenomeno nazionale di grande rilevanza culturale. Durante la conferenza stampa di presentazione svoltasi oggi al Senato, è emerso che l’evento si appresta a celebrare la sua quarta edizione, dimostrando il suo successo e la capacità di generare dibattito culturale.

Il senatore Liris ha sottolineato che l’obiettivo per quest’anno è quello di ampliare ulteriormente l’impatto e la portata de “La Notte dei Serpenti”, trasformandola in un appuntamento che unisce musica, cultura, spettacolo, tradizione ed identità. L’iniziativa, organizzata in collaborazione con la Regione Abruzzo, la Rai e l’artista Enrico Melozzi, si propone di promuovere il territorio e attrarre nuovi flussi turistici.

Il deputato pescarese di Fratelli d’Italia Guerino Testa ha enfatizzato il ruolo della Regione Abruzzo, guidata da Marco Marsilio, come punto di riferimento per i grandi eventi culturali e musicali nel centro sud Italia. Grazie alla collaborazione con la Rai e il talento di artisti come Enrico Melozzi, si prevede che la quarta edizione de “La Notte dei Serpenti” ottenga un enorme successo.

In conclusione, l’evento si conferma come un importante promotore della cultura abruzzese e un catalizzatore di interesse nei confronti della regione. La sinergia tra istituzioni, media e artisti è fondamentale per valorizzare il territorio e rafforzare il brand “Abruzzo” come destinazione culturale di rilievo a livello nazionale.