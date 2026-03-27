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Eventi e Cultura

L’Aquila: l’artista Generoso Spagnuolo porta le sue opere a Palazzo Ciccozzi in occasione di “Palazzi Aperti” ad Aprile

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Nell’anno della Capitale italiana della Cultura, l’artista Generoso Spagnuolo arriva a L’Aquila per presentare le sue opere presso il Palazzo Ciccozzi nel centro storico della città. Spagnuolo, pittore e scultore irpino noto per la sua produzione eclettica e poliedrica, sarà presente il prossimo 29 marzo dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 17.30, in occasione della mostra organizzata da Spazio Indipendenza, hub per la formazione e l’innovazione del gruppo Abivet di Roma.

Il presidente di Spazio Indipendenza, Maurizio Albano, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di accogliere Spagnuolo nella nostra città e siamo certi che offrirà un contributo inestimabile a questo progetto che portiamo avanti con impegno a beneficio della collettività, con l’obiettivo di partecipare alla ricostruzione del tessuto sociale di un territorio così importante.” Anche il coordinatore Francesco Albano ha sottolineato l’importanza dell’evento, annunciando un programma di aperture mensili del palazzo per promuovere nuovi incontri, eventi e iniziative culturali.

Generoso Spagnuolo, nato ad Avellino nel 1977, ha iniziato la sua attività artistica dedicandosi completamente all’arte dopo alcuni anni di studio presso la Facoltà di Giurisprudenza “Federico II” di Napoli. Dal 2006 ha iniziato un periodo metafisico di matrice surreale, che si è evoluto nel corso degli anni verso uno stile unico e personale, fondato sia sulla pittura che sulla scultura. Oggi, la sua produzione artistica non si può ricondurre ad una specifica corrente, testimoniando l’unicità dello stile maturato attraverso una intensa attività di ricerca e sperimentazione.

L’evento a Palazzo Ciccozzi rappresenta un’importante occasione per il pubblico aquilano di scoprire e apprezzare le opere di questo talentuoso artista irpino, che porterà un nuovo impulso allo sviluppo artistico e culturale della città. Spagnuolo, con la sua esposizione, contribuirà in modo significativo alla valorizzazione del patrimonio artistico e sociale della regione, inserendosi in un contesto di rinascita e valorizzazione del capoluogo regionale.

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