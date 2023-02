L’Aquila, le congratulazioni del sindaco Biondi a Luisa Leopardi, neo presidente dell’Ordine distrettuale degli avvocati dell’Aquila

- Advertisement -

“Esprimo le pi? sincere congratulazioni a Luisa Leopardi eletta alla presidenza dell’Ordine distrettuale degli avvocati dell’Aquila, la prima donna a ricoprire un incarico di vertice dell’organismo istituito oltre un secolo fa – Sono certo che la sua opera, sempre caratterizzata da riconosciuta professionalit? e impegno, possa contribuire a creare importanti momenti di confronto e di crescita tra istituzioni – precisa il comunicato. Diverse sono le questioni che richiedono una attenzione particolare, come la proroga dell’apertura dei tribunali provinciali di Avezzano, Vasto, Sulmona e Lanciano, a rischio di soppressione e per i quali l’approvazione di un emendamento al decreto Milleproroghe in Senato, presentato dai senatori abruzzesi Guido Liris e Etelwardo Sigismondi, ne posticipa di un anno l’operativit?, a cui si aggiunge l’ordine del giorno passato oggi in Commissione Bilancio che impegna il governo a valutare la riapertura delle piante organiche dei medesimi tribunali – precisa il comunicato. In tal senso, esprimo alla presidente Leopardi la mia piena disponibilit? al fine di raggiungere i comuni obiettivi del soddisfacimento degli interessi collettivi, fornendo risposte rapide ed efficaci ai nostri cittadini relativamente al sistema Giustizia – Un augurio particolare di buon lavoro a tutti i membri del nuovo direttivo e un ringraziamento al presidente uscente, Maurizio Capri, per l’ottimo lavoro svolto in questi anni alla guida dell’Ordine” cos? il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.

