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Politica

L’Aquila, Lega Abruzzo: taglio accise carburanti, supporto concreto per famiglie e imprese all’orizzonte

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La Lega Abruzzo esprime grande soddisfazione per il taglio delle accise su benzina e diesel di 25 centesimi al litro, misura fortemente voluta dal partito e dal vicepremier Matteo Salvini.

“Grazie alla Lega già da oggi gli italiani vedranno scendere i prezzi dei carburanti. Il decreto, approvato ieri sera dal Consiglio dei Ministri e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, entra immediatamente in vigore e rappresenta una prima misura concreta in risposta all’emergenza legata all’aumento dei prezzi energetici”, sottolineano Vincenzo D’Incecco, coordinatore regionale Lega Abruzzo; Sabrina Bocchino, vice coordinatore regionale Lega; e Daniela Sulpizio, responsabile del Dipartimento Economia della Lega Abruzzo.

Si tratta di un intervento importante che va nella direzione auspicata da giorni dal vicepremier Salvini, che punta a sostenere milioni di lavoratori, famiglie e imprese in un momento di grande difficoltà. Un aiuto reale per il tessuto economico e sociale del Paese, in attesa che il quadro internazionale torni a stabilizzarsi. Ancora una volta la Lega al Governo passa dalle parole ai fatti.

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