L’Aquila: Lega investe quasi 390mila euro per valorizzare il patrimonio culturale provinciale

Il Direttivo provinciale Lega dell’Aquila ha espresso grande soddisfazione per l’assegnazione di quasi 390 mila euro destinati alla tutela del patrimonio culturale provinciale. Le risorse, assegnate nell’ambito della programmazione dei lavori pubblici del Ministero della Cultura per il 2026, saranno impiegate per la conservazione, la sicurezza e la valorizzazione del patrimonio storico e culturale del territorio.

I fondi saranno destinati a quattro interventi nei comuni di L’Aquila, Pescasseroli, Pacentro e Sulmona, per un totale di 389.500 euro. In dettaglio, saranno destinati 80.000 euro per il completamento del restauro di un dipinto di Nicola Malinconico nella Chiesa di San Vito a L’Aquila, 92.000 euro per il risanamento dell’Archivio Storico “On. Erminio Sipari” di Pescasseroli, 77.500 euro per interventi di emergenza monumentale e di tutela del patrimonio storico-artistico a Pacentro, e infine 140.000 euro per l’adeguamento degli impianti antincendio della sede archivistica di Sulmona.

Il Direttivo provinciale Lega ha sottolineato l’importanza di questi finanziamenti come segnale di attenzione verso la provincia dell’Aquila e il suo patrimonio culturale. “La tutela dei beni culturali – ha dichiarato il Direttivo – rappresenta un investimento per il futuro, contribuendo al turismo, alla crescita economica e alla valorizzazione dei territori interni. Le risorse assegnate consentiranno di salvaguardare e restaurare opere d’arte, archivi storici e beni monumentali di grande valore, migliorando l’attrattività culturale e turistica dell’intera area provinciale”.

Inoltre, il Direttivo ha evidenziato l’importanza di una collaborazione efficace tra le istituzioni locali e il Governo nazionale per garantire la tutela del patrimonio culturale e sostenere lo sviluppo dei territori. “Ringraziamo il Ministero della Cultura per l’attenzione riservata alla nostra provincia – ha aggiunto il Direttivo – e continueremo a lavorare affinché il patrimonio storico, artistico e culturale dell’Abruzzo interno riceva le risorse e la valorizzazione che merita, quale elemento fondamentale della nostra identità e leva strategica per lo sviluppo economico e sociale”.