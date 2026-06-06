- Spazio Pubblicitario 01 -
sabato, Giugno 6, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeEventi e CulturaL’Aquila: Lega investe quasi 390mila euro per valorizzare il patrimonio culturale provinciale
Eventi e Cultura

L’Aquila: Lega investe quasi 390mila euro per valorizzare il patrimonio culturale provinciale

- Spazio Pubblicitario 02 -

Il Direttivo provinciale Lega dell’Aquila ha espresso grande soddisfazione per l’assegnazione di quasi 390 mila euro destinati alla tutela del patrimonio culturale provinciale. Le risorse, assegnate nell’ambito della programmazione dei lavori pubblici del Ministero della Cultura per il 2026, saranno impiegate per la conservazione, la sicurezza e la valorizzazione del patrimonio storico e culturale del territorio.

I fondi saranno destinati a quattro interventi nei comuni di L’Aquila, Pescasseroli, Pacentro e Sulmona, per un totale di 389.500 euro. In dettaglio, saranno destinati 80.000 euro per il completamento del restauro di un dipinto di Nicola Malinconico nella Chiesa di San Vito a L’Aquila, 92.000 euro per il risanamento dell’Archivio Storico “On. Erminio Sipari” di Pescasseroli, 77.500 euro per interventi di emergenza monumentale e di tutela del patrimonio storico-artistico a Pacentro, e infine 140.000 euro per l’adeguamento degli impianti antincendio della sede archivistica di Sulmona.

Il Direttivo provinciale Lega ha sottolineato l’importanza di questi finanziamenti come segnale di attenzione verso la provincia dell’Aquila e il suo patrimonio culturale. “La tutela dei beni culturali – ha dichiarato il Direttivo – rappresenta un investimento per il futuro, contribuendo al turismo, alla crescita economica e alla valorizzazione dei territori interni. Le risorse assegnate consentiranno di salvaguardare e restaurare opere d’arte, archivi storici e beni monumentali di grande valore, migliorando l’attrattività culturale e turistica dell’intera area provinciale”.

Inoltre, il Direttivo ha evidenziato l’importanza di una collaborazione efficace tra le istituzioni locali e il Governo nazionale per garantire la tutela del patrimonio culturale e sostenere lo sviluppo dei territori. “Ringraziamo il Ministero della Cultura per l’attenzione riservata alla nostra provincia – ha aggiunto il Direttivo – e continueremo a lavorare affinché il patrimonio storico, artistico e culturale dell’Abruzzo interno riceva le risorse e la valorizzazione che merita, quale elemento fondamentale della nostra identità e leva strategica per lo sviluppo economico e sociale”.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it