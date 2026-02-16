L’Aquila: L’Esercito incontra i giovani per offrire opportunità di lavoro

L’Esercito continua a incontrare i giovani in Abruzzo

Proseguono in tutta la regione le attività di orientamento e informazione promosse dagli Infoteam del Comando Militare Esercito, finalizzate a supportare gli studenti prossimi all’ingresso nel mondo del lavoro nella conoscenza delle opportunità offerte dall’Esercito Italiano.

Durante gli incontri, gli uomini e le donne dell’Esercito illustrano i diversi percorsi di arruolamento disponibili, fornendo indicazioni puntuali sui requisiti di accesso, sulle modalità di partecipazione ai concorsi e sugli sviluppi di carriera. È possibile per i giovani tra i 18 e i 24 anni partecipare al concorso per 3.000 Volontari in Ferma Iniziale (VFI), con scadenza il 18 febbraio 2026.

Il Comando Militare Esercito “Abruzzo Molise” ha messo a disposizione dei giovani una selezione di immagini promozionali e invita tutti gli interessati a consultare il portale ufficiale dell’Esercito per maggiori det