L’Aquila, LNDC Animal Protection lancia il decalogo per proteggere gli animali dal caldo estivo: evitare tragedie con semplici accorgimenti

Cani e gatti soffrono il caldo molto più di quanto spesso immaginiamo. Asfalto rovente, colpi di calore, disidratazione e parassiti sono pericoli concreti che ogni anno causano sofferenza e, nei casi più gravi, anche la morte di tantissimi animali. LNDC Animal Protection lancia un appello ai cittadini affinché si prendano cura dei propri amici a quattro zampe durante la stagione estiva.

“Non facciamoci trovare impreparati, ecco il decalogo dei consigli dell’associazione”, dichiara Piera Rosati, Presidente di LNDC Animal Protection. “Ogni anno affrontiamo ondate di calore più precoci e intense, e questo significa che dobbiamo imparare a proteggerli prima e meglio. Troppo spesso si sottovalutano i rischi del caldo per gli animali, ma bastano pochi minuti o una semplice distrazione per trasformare una giornata normale in una tragedia.”

LNDC Animal Protection raccomanda di tenere sempre a disposizione acqua fresca per gli animali, di evitare passeggiate nelle ore più calde, di assicurare ambienti ombreggiati e ben ventilati, e di prestare attenzione alla temperatura dell’asfalto durante gli spostamenti. Inoltre, è fondamentale non lasciare mai un animale chiuso in auto, nemmeno per pochi minuti, poiché l’abitacolo può trasformarsi rapidamente in una trappola mortale con il sole e le alte temperature.

La protezione dai parassiti come zecche, pulci e zanzare è un altro aspetto importante da considerare durante l’estate, in quanto possono trasmettere malattie molto serie. LNDC Animal Protection consiglia di concordare con il veterinario le migliori strategie di prevenzione per proteggere i nostri amici pelosi.

“Sintomi come affanno eccessivo, debolezza, disorientamento, vomito o difficoltà respiratorie possono essere segnali di un colpo di calore e richiedono un intervento veterinario immediato”, sottolinea Piera Rosati.

LNDC Animal Protection rilascia annualmente un decalogo di consigli per affrontare nel modo migliore l’estate e il caldo, disponibile sul sito web dell’associazione. Proteggere i nostri animali dai rischi della stagione calda significa prendersi cura di loro e garantire il loro benessere.

“Ogni anno il cambiamento climatico modifica le nostre abitudini e anche quelle dei nostri animali”, conclude Piera Rosati. “Siamo il loro rifugio, la loro sicurezza, la loro possibilità di stare bene. Siamo a tutti gli effetti il loro fattore di protezione. E oggi più che mai, con estati sempre più lunghe e torride, essere preparati può davvero salvare una vita.”