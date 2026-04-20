L’Aquila, Maltempo nel Vastese, sopralluogo di Biondi, Anci Abruzzo, sulla viabilità provinciale: “Supporto ai Comuni e interventi urgenti per le aree interne”

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Il presidente di Anci Abruzzo e sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, ha effettuato questa mattina un sopralluogo nei territori del Medio vastese colpiti dall’ondata di maltempo delle scorse settimane, raccogliendo l’invito dei sindaci dell’area per verificare direttamente i danni alla rete viaria e alle infrastrutture locali.La visita ha interessato in particolare la viabilit? provinciale che collega i comuni di Dogliola, Fresagrandinaria, Palmoli e Tufillo, lungo la strada statale 650 Trignina, arteria strategica per i collegamenti tra l’entroterra e la costa, interessata da criticit? e disagi a seguito degli eventi meteorologici.Al sopralluogo hanno preso parte i sindaci dei comuni coinvolti – Giovanni Giammichele, Dogliola; Lino Giangiacomo, Fresagrandinaria; Giuseppe Masciulli, Palmoli; Ernano Marcovecchio, Tufillo – insieme ai rappresentanti istituzionali, il senatore, Etel Sigismondi, e il consigliere regionale, Francesco Prospero – recita il testo pubblicato online. “Questa mattina ho raccolto l’invito dei sindaci del territorio Medio vastese, che mi hanno chiesto di prendere visione dei danni causati dal maltempo che si ? abbattuto su quest’area e su altri territori della regione”, ha dichiarato il presidente di Anci Abruzzo – recita il testo pubblicato online. “Come Anci abbiamo ribadito la nostra piena disponibilit? a supportare il lavoro degli uffici tecnici dei Comuni, che spesso, soprattutto nei centri pi? piccoli, si trovano ad operare in condizioni di particolare difficolt? anche a causa delle contenute dimensioni organizzative – recita la nota online sul portale web ufficiale. Come gi? fatto in passato, anche in raccordo con gli Uffici speciali per la ricostruzione, siamo pronti a fare la nostra parte per affiancare gli enti locali nella gestione delle criticit? e nell’avvio degli interventi necessari”, ha affermato Biondi che nelle scorse settimane, in accordo con gli Uffici speciali, aveva proposto la creazione di squadre a supporto per le procedure di somma urgenza – si apprende dal portale web ufficiale. Il sopralluogo ha evidenziato una situazione di diffusa fragilit?, con smottamenti, cedimenti del manto stradale e criticit? lungo le arterie di collegamento, a conferma della necessit? di interventi strutturali per la messa in sicurezza del territorio e della rete infrastrutturale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “Anci Abruzzo – ha concluso Biondi – continuer? a seguire da vicino l’evolversi della situazione, sostenendo le istanze dei sindaci e promuovendo un’azione coordinata per garantire risposte rapide ed efficaci alle comunit? colpite”.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dal Comune di L’Aquila e online sul sito web del Comune. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 17, anche mediante il sito internet del Comune di L’Aquila, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.laquila.it