L’Aquila: Mariangela Vacatello e Marco Pierobon in concerto domani sera all’Auditorium del Parco

Domani, venerdì 15 maggio alle 18, presso l’auditorium del Parco dell’Aquila si terrà il concerto “Due voci a confronto” nell’ambito della rassegna dei Solisti Aquilani Musica per la città. L’evento, inserito nel programma dell’Aquila Capitale italiana della Cultura 2026 e sostenuto dal Comune dell’Aquila, vedrà protagoniste le voci del pianoforte e della tromba.

A esibirsi saranno Mariangela Vacatello al pianoforte e Marco Pierobon alla tromba, accompagnati dall’orchestra da camera del capoluogo. Si tratta di un’occasione imperdibile per gli amanti della musica classica, che potranno godere dell’eccezionale talento dei due artisti e dell’orchestra.

L’evento è parte di un più ampio programma culturale promosso dal Comune dell’Aquila, che punta a valorizzare il patrimonio artistico e musicale della città. Grazie a iniziative come questa, l’Aquila si conferma come una realtà vitale e ricca di proposte culturali per cittadini e visitatori.

Per ulteriori informazioni e dettagli sul concerto “Due voci a confronto”, si può fare riferimento al comunicato stampa allegato e alle foto che lo accompagnano. Un’opportunità unica per vivere un’esperienza musicale straordinaria, nell’ambito di una delle iniziative più interessanti promosse dall’Aquila Capitale italiana della Cultura 2026.