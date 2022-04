L’Aquila, Marinangeli referente sanitario emergenze Abruzzo, le congratulazioni del sindaco Biondi

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:

“Al professor Franco Marinangeli giungano i migliori auguri di buon lavoro per l’importante e impegnativo incarico di referente sanitario regionale per le emergenze della Regione Abruzzo”. Lo dichiara il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi – aggiunge la nota pubblicata. “Un compito che sono certo sapr assolvere al meglio delle sue capacit, con le consuete doti di umanit, dedizione e professionalit dimostrate costantemente tra i corridoi e nelle stanze dell’ospedale San Salvatore, confermate nell’instancabile impegno in prima linea per fronteggiare la pandemia – viene evidenziato sul sito web. Un riconoscimento che premia, oltre che l’uomo e le sue indiscusse competenze, l’intera sanit aquilana, composta da eccellenze assolute, donne e uomini che hanno dimostrato enorme spirito di sacrificio e abnegazione in questi due anni contrassegnati dal coronavirus e quotidianamente lavorano per garantire un’offerta sanitaria alla comunit di altissimo livello”.

