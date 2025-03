L’Aquila, Marzo in Rosa, comunicato stampa convegno al Palazzetto dei Nobili

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Questa mattina presso il Palazzetto dei Nobili si ? tenuto un interessante convegno dal titolo “DONNE E STUDI STEM: A CHE PUNTO SIAMO?”, evento inserito nel cartellone della 3^ edizione di “Marzo in Rosa”, una serie di iniziative promosse dall’Amministrazione Comunale dedicate all’universo femminile – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il convegno, che ha affrontato la delicata tematica riguardante il limitato accesso delle donne ad uno settore lavorativo attualmente tra i pi? innovativi e ricercati, ? stato aperto dai saluti istituzionali dell’Assessore alle Pari Opportunit? del Comune dell’Aquila Ersilia Lancia e del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale Massimiliano Nardocci, ai quali hanno fatto seguito gli interventi della Deputata on. Marta Schifone, della Dirigente Scolastica dell’I.I.S. “Amedeo d’Aosta” Maria Chiara Marola, della Presidente dell’Ordine dei Periti dell’Aquila Carmen Zonfa, della Presidente del CUG Ateneo dell’Aquila Silvia Ianni, della Presidente degli Ordini degli Architetti Sara Liberatore, della Professoressa Associata e Coordinatrice del Progetto “PINKAMP – Le ragazze contano!” Antinisca Di Marco e della Consigliera Comunale e Tecnologa Ricercatrice del CNR dell’Aquila Tiziana Del Beato – riporta testualmente l’articolo online. “Volevamo mettere insieme Scuola, Universit? e Ordini professionali per promuovere un dibattito reale e proficuo sulle Stem. Oggi ci siamo riusciti e sappiamo che in citt? esiste una rete che pu? lavorare sull’aspetto del divario di genere nelle Stem e sulla promozione dell’accesso a queste materie, specie tra le ragazze – ha dichiarato l’Assessore alle Pari Opportunit? del Comune dell’Aquila Ersilia Lancia – Devo ringraziare l’Ateneo, l’Istituto scolastico regionale, gli ordini professionali intervenuti, le dirigenti delle scuole secondarie di primo grado, la dirigente dell’Istituto Amedeo D’Aosta e l’On.le Marta Schifone per aver contribuito a un dibattito di qualit? e completo: siamo coinvolti tutti in questo progetto che ? assolutamente e prima di tutto di formazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. ”

