L’Aquila, Marzo in Rosa: contrasto alla violenza di genere, firmato protocollo d’intesa tra Comune, Questura e associazione Salvamamme Salvabebè

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Sottoscritto questa mattina, nel corso di una conferenza stampa che si ? tenuta nella sede municipale di Palazzo Margherita, il protocollo d’intesa attraverso il quale il Comune dell’Aquila, la Questura dell’Aquila e l’Associazione Salvamamme Salbabeb? avviano una collaborazione finalizzata alla costituzione e al consolidamento di una rete sul territorio in grado di affrontare i fenomeni di stalking, violenza di genere e maltrattamento sulle donne – All’iniziativa, che rientra nel programma di eventi promossi dall’amministrazione nell’ambito del progetto “Marzo in Rosa” oltre al Sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi, al Questore Enrico De Simone e al Direttore dell’Associazione Salvamamme Salvabeb? Katia Pacelli, firmatari dell’intesa, hanno partecipato anche l’Assessore alle Pari Opportunit? del Comune dell’Aquila Ersilia Lancia e l’Assessore con delega alle Politiche Sociali del Comune dell’Aquila Manuela Tursini. Presenti anche Mara Sacchetti, Vicepresidente Associazione Donatella Tellini (Biblioteca delle Donne e Centro Antiviolenza), partner del progetto, ed il Vice Sovrintendente della Polizia di Stato Massimiliano Bizzozero, Responsabile dei Progetti Sociali del Gruppo Sportivo Fiamme Oro Rugby e promotore del progetto “Valigia di salvataggio”.Oltre che sostenere e promuovere campagne d’informazione e di sensibilizzazione sul territorio, i primari obiettivi del protocollo d’intesa saranno quelli di una continua attivit? di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere, il supporto, attraverso il Centro Antiviolenza gestito dall’Associazione “Donatella Tellini”, allo svolgimento in sicurezza delle attivit? quotidiane, e l’individuazione e la formazione degli operatori in possesso di specifiche attitudini che saranno coinvolti nella gestione di casi di violenza sulle donne – “Il protocollo d’intesa sottoscritto oggi rappresenta un passo concreto nel contrasto alla violenza di genere, in tutte le sue declinazioni, che ci permette di avviare una collaborazione stabile tra istituzioni e associazioni per sostenere le donne con interventi tempestivi e coordinati – Credo fermamente che solo attraverso azioni mirate e condivise possiamo rafforzare la rete territoriale e offrire una protezione reale a tutte le donne che si trovano in situazioni di vulnerabilit?. Questa iniziativa ? il frutto del nostro impegno quotidiano per garantire sicurezza, dignit? e supporto a chi ne ha pi? bisogno, oltre a promuovere un futuro in cui ogni donna possa sentirsi veramente accolta e valorizzata – viene evidenziato sul sito web. Ringrazio il questore, le associazioni coinvolte, gli assessorati alle Pari opportunit? e Politiche sociali per la sensibilit? dimostrata, requisito fondamentale per promuovere il rispetto, la gentilezza e il valore della vita” cos? il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.“Un importante strumento di azione interistituzionale, che rafforza le politiche di contrasto alla violenza di genere e di cui beneficia indubbiamente tutta la comunit?.” Ha commentato l’assessore Lancia – viene evidenziato sul sito web. “La firma di questo protocollo rappresenta un passo importante per rafforzare la rete di supporto alle donne vittime di violenza, stalking e maltrattamenti – aggiunge la nota pubblicata. La collaborazione tra il Comune dell’Aquila, la Questura e l’Associazione Salvamamme Salvabeb? permetter? di potenziare gli strumenti di prevenzione e di intervento, garantendo un aiuto concreto a chi si trova in situazioni di difficolt?. Il nostro impegno ? quello di costruire un territorio pi? sicuro, in cui nessuna donna si senta sola” ha dichiarato l’assessore Tursini.

