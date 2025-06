L’Aquila, Maturità: l’augurio del sindaco Biondi ai ragazzi

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:Care ragazze e cari ragazzi,spero che abbiate riposato bene e che, questa notte, abbia prevalso il sentimento della lucida e febbricitante attesa verso il futuro che sta arrivando – Il conto alla rovescia ? scaduto e siete faccia a faccia con l’incognita del compito scritto, ma anche con quella di una strada non scritta, su cui le raccomandazioni si sono sovrapposte e le preoccupazioni vi hanno investito – Il mio professore di storia e filosofia al liceo – con cui torno spesso a confrontarmi, ancora oggi a distanza di pi? di trent’anni – ci spieg? che le cose vanno guardate un po’ da lontano, di l? dal tempo e dello spazio, e con “mistica” distanza – si legge sul sito web ufficiale. Solo cos? riusciamo a conferire loro una dimensione adeguata e una conseguente reazione congrua – viene evidenziato sul sito web. Per me ? una sorta di leitmotiv: mi ha condotto attraverso tutte le mie “notti prima degli esami” con una sana razionalit?, senza che mi fosse impedito di piangere o ridere o urlare, all’occorrenza – si apprende dal portale web ufficiale. Grazie professore – recita la nota online sul portale web ufficiale. E se mi guardo indietro e “unisco i puntini” – nel modo in cui Steve Jobs esortava gli studenti dell’Universit? di Stanford – intuisco come il disegno della mia esistenza si stia compiendo secondo un senso che, al netto di qualche deviazione imprevedibile, era gi? dentro di me anche quando non avrei saputo da dove cominciare – Vi penso ogni giorno, non solo oggi – precisa la nota online. Perch? appartenete al futuro che si compie dentro di voi come individui, ma anche come comunit?. E nel vostro incedere, a volte timoroso e a volte sfidante, ci sono le risposte della Nazione che saremo domani.Vi sembra una cosa grande, lo so – aggiunge testualmente l’articolo online. Lo ? senz’altro, ma non per questo deve spaventare – recita la nota online sul portale web ufficiale. Deve solo indurvi a un pensiero critico da alimentare e, soprattutto, al confronto costante – ? questo scambio di idee, suggestioni, sogni e preoccupazioni, lo specchio che vi restituir? fedele chi siete e come siete cresciuti.Ma per ottenere tutto questo, noi grandi possiamo fare qualcosa per voi – e voi non dovete mai smettere di chiederlo: possiamo spronarvi ad avere fiducia e a essere liberi.Il compito delle guide – siano esse famiglie, amici, insegnanti, allenatori – ? quello di essere esempio e sostegno – aggiunge testualmente l’articolo online. Perch? cos? si genera fiducia: negli altri, nelle organizzazioni, in quello che sar?. Con la consapevolezza che c’? una rete che si muove e si rinsalda verso soluzioni comuni, con reciprocit?.Allo stesso modo, siete parte di un tutto governato da regole che, dove non funzionano, possono essere cambiate grazie alla sola libert? di poterlo pensare – recita la nota online sul portale web ufficiale. Si cresce con gli altri e attraverso gli altri – precisa il comunicato. Liberi e fiduciosi.Come sindaco, ma prima ancora come uno di voi, sento il dovere di augurarvi non solo di fare bene e di ricevere il giusto riconoscimento, ma soprattutto di trovare il vostro spazio nel mondo – E se ? vero che per crescere ? spesso necessario partire, conoscere, mettersi alla prova in contesti nuovi – come scriveva Cesare Pavese, “un paese ci vuole, se non altro per il gusto di andarsene” – ? altrettanto vero che L’Aquila pu? essere, per chi lo vorr?, un luogo di ritorno – riporta testualmente l’articolo online. Un luogo in cui crescere ancora – si apprende dal portale web ufficiale. In cui mettere radici nuove – si apprende dalla nota stampa. In cui realizzare sogni, contaminarsi, sentirsi parte – si apprende dalla nota stampa. “La cultura non ? un lusso – riporta testualmente l’articolo online. ? una necessit?”.Lo diceva Giorgio La Pira, sindaco e maestro di valori civili – precisa la nota online. Una profezia ieri, una realt? oggi, soprattutto all’Aquila, Capitale italiana della Cultura 2026, in rinascita – La citt? sta cambiando, si sta aprendo al mondo, cresce insieme a voi – precisa il comunicato. ? una casa, ma anche una promessa – viene evidenziato sul sito web. Facciamo in modo che questa terra vi somigli – precisa la nota online. Che non sia solo spazio di passaggio, ma anche di costruzione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Che vi accompagni, vi ispiri, vi ascolti.Perch? il futuro che sognate ha bisogno della vostra voce libera – si legge sul sito web ufficiale. E la nostra comunit? ha bisogno della vostra fiducia – viene evidenziato sul sito web. Buona maturit?. Buona vita – si legge sul sito web ufficiale.

