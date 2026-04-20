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Attualità

L’Aquila, Messaggio assessore Lancia per la scomparsa di Stefano Bubbolo

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Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:Sono commossa e al tempo stesso sconvolta dalla scomparsa di Stefano Bubbolo, ragazzo dal cuore d’oro, ragazzo generoso, ragazzo aquilano – recita il testo pubblicato online.   Ci eravamo sentiti in occasione della Pasqua con parole di speranza che oggi per? rendono ancora pi? triste la sua dipartita – Alla famiglia tutta la mia vicinanza – A Dio, Stefano!Ersilia Lancia

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dal Comune di L’Aquila e online sul sito web del Comune. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 08, anche mediante il sito internet del Comune di L’Aquila, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.laquila.it

 

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