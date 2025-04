L’Aquila, Messaggio di cordoglio del presidente del consiglio comunale

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:La prematura scomparsa di Ettore Polidoro priva l’intero apparato del Consiglio comunale dell’Aquila di una persona buona e virtuosa, di un collaboratore egregio e volenteroso, di un uomo squisito e affabile – Lo sconforto per il drammatico accaduto ? enorme; non ? possibile pronunciare altre parole – A nome dell’intero Consiglio comunale, partecipiamo al dolore della famiglia, esprimendo il cordoglio pi? profondo – aggiunge testualmente l’articolo online. In particolare, ci stringiamo alla moglie, ai figli e a tutti coloro che, come noi, gli hanno sempre voluto bene – si apprende dalla nota stampa. Roberto Santangelo Presidente del Consiglio comunale dell’Aquila

