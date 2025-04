L’Aquila, Meteo: proroga accensione riscaldamenti al 24 aprile

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:A causa del perdurare delle rigide temperature, in particolare in alcune ore della giornata, e delle condizioni meteorologiche il Comune dell’Aquila ha emesso un’ordinanza a firma del sindaco Pierluigi Biondi con cui viene disposta la proroga dell’accensione degli impianti di riscaldamento fino al prossimo 24 aprile negli edifici pubblici e privati di tutto il territorio comunale – si apprende dalla nota stampa. Nel provvedimento ? specificato che l’accensione degli impianti pu? avvenire “con una durata giornaliera di massimo sette ore, articolate anche in due o pi? sezioni”

