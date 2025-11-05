L’Aquila, Migranti a L’Aquila, l’assessore De Santis (Lega) “Polso di ferro con associazioni che favoreggiano l’immigrazione clandestina, basta con i sabotatori interni”

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:“Polso di ferro con chiunque pensi di costruire, nell’assoluta illegalit?, dormitori abusivi e centri d’accoglienza non autorizzati”.Cos? in un comunicato stampa l’Assessore all’Urbanistica della Citt? dell’Aquila Francesco De Santis (Lega). “Sono pericolose le affermazioni che leggiamo da giorni sulla stampa locale e nazionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Promesse di permessi di soggiorno “facili”, associazioni che vorrebbero nascondere immigrati irregolari, proposte di dormitori abusivi – precisa il comunicato. Come ricordava il Sindaco Biondi, che tanto ha fatto per il welfare ed il terzo settore, L’Aquila ? sempre stata una citt? accogliente, piena di comunit? di immigrati, europei e non, perfettamente integrati ed ormai a pieno titolo cittadini aquilani ed italiani – precisa la nota online. Uomini e donne per bene che con il loro lavoro contribuiscono alla crescita economica, sociale e culturale delle nostre citt?. Ed anche per loro rispetto “ conclude De Santis “ continueremo a contrastare i ‘sabotatori interni’ che, avendo inteso l’immigrazione clandestina come un business particolarmente redditizio, continuano a far arrivare di nascosto in citt? decine di disperati – precisa il comunicato. L’Aquila ? e deve rimanere una citt? sicura – viene evidenziato sul sito web. Come abbiamo dimostrato gi? nei mesi scorsi con alcune strutture residenziali abusive, il nostro sforzo sar? massimo per combattere con ogni norma ed ogni legge a nostra disposizione il proliferare di strutture abusive dedicate all’accoglienza indiscriminata e clandestina”.

