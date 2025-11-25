- Spazio Pubblicitario 01 -
martedì, Novembre 25, 2025
L’Aquila, Minacce al sindaco di Vasto, solidarietà da Anci Abruzzo

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:L’AQUILA – “Colpire un sindaco significa colpire la prima linea della Repubblica – si apprende dal portale web ufficiale. ? un segnale pericoloso che va condannato con fermezza”. Cos? il presidente di Anci Abruzzo e sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, dopo le minacce ricevute dal sindaco di Vasto (Chieti), Francesco Menna, che ha presentato formale denuncia alle autorit? competenti – precisa il comunicato. “Chi prova a intimidire un sindaco non colpisce un uomo solo, ma tenta di incrinare il rapporto di fiducia tra lo Stato e le comunit?. A Francesco Menna esprimo la mia solidariet? personale e quella di tutta Anci Abruzzo – recita il testo pubblicato online. La responsabilit? verso i cittadini non si misura sulla convenienza, ma sul coraggio di continuare ad amministrare anche nei momenti pi? difficili”. Anci Abruzzo seguir? l’evolversi della vicenda e ribadisce “piena fiducia nel lavoro delle forze dell’ordine e della magistratura”.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dal servizio informativo del Comune di L’Aquila. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 13, anche mediante il sito internet del Comune di L’Aquila, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.laquila.it

 

