L’Aquila, Minacce al sindaco di Vasto, solidarietà da Anci Abruzzo

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:L’AQUILA – “Colpire un sindaco significa colpire la prima linea della Repubblica – si apprende dal portale web ufficiale. ? un segnale pericoloso che va condannato con fermezza”. Cos? il presidente di Anci Abruzzo e sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, dopo le minacce ricevute dal sindaco di Vasto (Chieti), Francesco Menna, che ha presentato formale denuncia alle autorit? competenti – precisa il comunicato. “Chi prova a intimidire un sindaco non colpisce un uomo solo, ma tenta di incrinare il rapporto di fiducia tra lo Stato e le comunit?. A Francesco Menna esprimo la mia solidariet? personale e quella di tutta Anci Abruzzo – recita il testo pubblicato online. La responsabilit? verso i cittadini non si misura sulla convenienza, ma sul coraggio di continuare ad amministrare anche nei momenti pi? difficili”. Anci Abruzzo seguir? l’evolversi della vicenda e ribadisce “piena fiducia nel lavoro delle forze dell’ordine e della magistratura”.

