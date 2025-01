L’Aquila missione Australia: oggi l’incontro con la città gemellata di Hobart

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Hobart, 22 gennaio 2025 Il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e una delegazione della Fondazione Carispaq, composta dal vicepresidente Pierluigi Panunzi e dal segretario generale David Iagnemma, ha incontrato il primo cittadino della gemellata Hobart, Anna Reynolds, alla presenza del console generale di Melbourne, Chiara Mauri, e delle associazioni che curano l’amicizia con il capoluogo abruzzese – Il legame tra le due citt? ? stato formalizzato nel 1997, quando l’allora sindaco Antonio Centi si rec? in Australia con l’obiettivo di avviare relazioni e contatti con le comunit? abruzzesi del luogo – recita il testo pubblicato online. “Mai come in questa fase di rigenerazione e rilancio dell’Aquila e delle aree interne d’Abruzzo, con il Giubileo e il cammino verso Capitale italiana della Cultura 2026, ? importante rinsaldare i legami di amicizia tra L’Aquila e gli altri paesi, in particolare con l’Australia dove esiste una tra le pi? grandi comunit? di emigranti italiani e abruzzesi del mondo – aggiunge testualmente l’articolo online. ? stato emozionante incontrare e confrontarci con gli amministratori di Hobart e con le associazioni dei nostri fratelli residenti dall’altra parte del pianeta eppure cos? vicini alla nostra comunit? in un rapporto di reciproca condivisione” ha dichiarato il sindaco Biondi.“Anche in vista dell’anno dedicato a Capitale della cultura, con il sindaco di Hobart abbiamo valutato la possibilit? di organizzare iniziative di condivisione puntando sui nostri ragazzi – precisa il comunicato. La Fondazione Carispaq, in tal senso, si ? detta disponibile – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Le nostre istituzioni formative possono avere un ruolo determinante in questo senso – Nel colloquio con il sindaco Reynolds e i suoi collaboratori abbiamo concentrato l’attenzione anche sulla possibilit? di scambiare l’ospitalit? di artisti – precisa la nota online. Il ministero degli Esteri del Governo Meloni, inoltre, ? molto proattivo nella valorizzazione del ‘turismo delle radici’ e ci? rappresenta un’ulteriore opportunit? di relazioni culturali tra i due Paesi”.La delegazione aquilana, in questi giorni, ? in Australia in missione istituzionale per incontrare, ringraziare e illustrare, ad attori e sostenitori coinvolti nella campagna di solidariet? avviata dopo il sisma del 2009, il progetto di restauro della torre civica di palazzo Margherita che ? finanziato proprio grazie alla loro generosit?.In occasione della visita a Hobart, infatti, il sindaco ha donato una targa all’associazione che custodisce il gemellaggio con L’Aquila, The Hobart City Council Hobart-L’Aquila Sister City Committee, guidata da Antonio De Cesare, e una maglia del Nuovo Nasket Aquilano n. 99 con la scritta “L’Aquila ringrazia”, cos? come il fiore della memoria e gadget dell’Aquila Capitale della Cultura – si apprende dal portale web ufficiale. La missione continua nella giornata di domani con la visita al Comites New South Wales, l’organizzazione che collabora con il Consolato italiano a Sydney per promuovere la cultura italiana, assistere i connazionali e organizzare eventi comunitari, alla presenza, ancora una volta, di diverse associazioni che hanno contribuito alla raccolta fondi per L’Aquila – viene evidenziato sul sito web.

