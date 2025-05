L’Aquila, Mobilità: approvato il Piano Urbano della Logistica Sostenibile

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:La giunta comunale ha adottato il Piano Urbano della Logistica Sostenibile (PULS), documento settoriale del Piano Urbano della Mobilit? Sostenibile (PUMS), con particolare riferimento al centro storico della citt?.Il PULS nasce per ottimizzare la distribuzione urbana delle merci, rendendola pi? efficiente e sostenibile dal punto di vista ambientale, economico e sociale – si apprende dalla nota stampa. Il Piano ha seguito un percorso articolato e partecipato, culminato nell’incontro pubblico del giugno dello scorso anno, a cui hanno preso parte trasportatori, commercianti, rappresentanti della grande distribuzione, imprese edili, associazioni di categoria e cittadini.?Grazie al confronto con tutti gli attori coinvolti – dichiarano il sindaco Pierluigi Biondi e l’assessore alla Mobilit?, Paola Giuliani – abbiamo definito interventi realistici e condivisi, capaci di rispondere alle esigenze di chi lavora nella logistica urbana, ma anche di migliorare la vivibilit? del centro cittadino – aggiunge testualmente l’articolo online. In particolare, l’introduzione di sistemi tecnologici per il controllo accessi e la gestione degli stalli di carico/scarico consentir? un uso pi? razionale degli spazi e una maggiore fluidit? nei flussi?.Il Piano prevede l’attivazione sperimentale di un servizio di cargo-bike per la distribuzione delle merci nell’ultimo miglio, realizzato grazie ai mezzi assegnati al Comune dell’Aquila nell’ambito del progetto europeo Life2M, dedicato alla mobilit? sostenibile – Nei prossimi giorni il documento sar? pubblicato sul sito dedicato al PUMS (www.pumslaquila – si legge sul sito web ufficiale. it), dove cittadini e operatori potranno prenderne visione e presentare eventuali osservazioni entro 30 giorni.

