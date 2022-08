L’Aquila, Mobilità: collegamento stradale tra s.s. 80 e s.s.17, approvato progetto di fattibilità tecnico economica

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

Approvato il progetto per il collegamento stradale tra la frazione di Preturo e il nucleo industriale di Sassa – viene evidenziato sul sito web. La giunta comunale, su proposta dell’assessore alla Mobilit, Paola Giuliani, d’intesa con il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, ha varato il documento di fattibilit tecnico economica relativo alla bretella stradale tra la statale 80 e la 17. Le opere, il cui solo progetto per ora stato ammesso a finanziamento con il fondo per la progettazione di fattibilit delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del paese (D.D. M.I.T. del 18 dicembre 2020), interesseranno l’area che da via Sconci, nel nucleo industriale di Sassa, si estende verso nord fino all’intersezione tra via Aringo-via Preturo all’altezza dell’aeroporto dei Parchi – Il nuovo tracciato, coerentemente con le previsioni del Piano urbano di mobilit sostenibile (PUMS), permetter un collegamento intermedio tra le attuali intersezioni delle due strade statali, consentendo una migliore viabilit attraverso la decongestione del traffico nelle zone interessate – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’importo stimato dell’intervento di 4 milioni di euro –

“Con l’approvazione e il finanziamento del progetto di fattibilit, si pongono le basi per la realizzazione di un collegamento stradale di natura prioritaria e strategica per il traffico dei mezzi pesanti che potranno transitare verso il nucleo industriale di Sassa senza congestionarne il traffico delle arterie urbane della frazione di Preturo – recita il testo pubblicato online. Inoltre, il percorso ciclabile annesso permetter ai ciclisti di pedalare in sicurezza all’interno della opportuna segnaletica” ha dichiarato il sindaco, Pierluigi Biondi.

