L’Aquila, Mobilità: contributi comunali per l’acquisto di veicoli elettrici

Riapertura del bando di assegnazione del contributo relativo all’acquisto di auto elettriche fino ad esaurimento delle risorse disponibili – aggiunge la nota pubblicata. L’ha stabilito ieri la giunta comunale su proposta dell’assessore Paola Giuliani.

Nell’apposito avviso, che sar? pubblicato nei prossimi giorni all’albo pretorio e sul sito istituzionale, sono specificati i criteri di assegnazione e le modalit? di presentazione della domanda, nonch? la possibilit? di ricorrere al contributo per i preventivi/ordinativi e acquisti delle vetture effettuati dal 1? settembre 2022.

Possono presentare domanda le piccole e medie imprese, anche artigianali, e i professionisti con sede legale all’Aquila, nonch? i cittadini residenti nel territorio comunale – si apprende dalla nota stampa.

I richiedenti riceveranno un contributo a fondo perduto, pari al 30% del costo totale della vettura ad alimentazione elettrica, fino ad un massimo di 8mila euro per i titolari di partita IVA e nel limite di 4mila euro per i privati cittadini, che hanno diritto anche all’ecobonus statale – si apprende dalla nota stampa.

Il contributo non ? cumulabile con altri incentivi concessi da altri soggetti pubblici per gli stessi costi ammissibili, eccezion fatta per l’ecobonus statale per l’acquisto e la rottamazione – si apprende dalla nota stampa.

Dalla data di riapertura del bando i soggetti interessati potranno presentare domanda fino al 31 dicembre 2023.

