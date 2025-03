L’Aquila, Mobilità: Esercito, giuramento Volontari Ferma Iniziale 28 marzo allo stadio Gran Sasso-Acconcia. Parcheggi e navette, tutte le informazioni

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:In occasione della cerimonia di Giuramento Solenne dei Volontari in Ferma Iniziale del 3? blocco 2024 dell’Esercito, in programma venerd? 28 marzo presso lo stadio Gran Sasso-Italo Acconcia, a partire dalle 14:15, il Comune dell’Aquila ha predisposto un servizio di bus navetta, gratuito, per agevolare l’afflusso dei partecipanti e degli ospiti individuando, al contempo, apposite aree di sosta, anch’esse gratuite, dislocate in diverse zone della citt?. L’afflusso all’interno dello stadio sar? consentito a partire dalle ore 12.PARCHEGGIL’accesso alle aree di sosta sar? consentito a partire dalle ore 10:30.SERVIZI NAVETTALe navette saranno riconoscibili da grafiche dedicate all’evento – riporta testualmente l’articolo online.

