L’Aquila, Mobilità: Giuliani replica a Fiab, “Progetto ciclopedonale via Fiamme Gialle atteso da anni dagli utenti”

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:“Riqualificazione, sicurezza e illuminazione di un luogo frequentato da famiglie e appassionati”“La proposta progettuale per la creazione di un collegamento cicolopedonale su via delle Fiamme Gialle consiste nell’adeguamento del tracciato esistente, in coerenza con le disponibilit? economiche attuali e con la conformazione del territorio – riporta testualmente l’articolo online. Non si tratta di una nuova pista”. Lo dichiara l’assessore con delega alla Mobilit? Paola Giuliani, in replica a una nota della Fiab (Federazione ambiente e bicicletta) dell’Aquila – viene evidenziato sul sito web. “Ci? che propone la Fiab, di fatto, ? una nuova infrastruttura che avrebbe comportato tempi e modalit? non in linea con le aspettative di ciclisti e podisti che frequentano ogni giorno quella zona della citt?. – spiega l’assessore – Per un nuovo tracciato, infatti, sarebbe stato necessario avviare pratiche di esproprio dei terreni, con conseguente aumento dei costi e dei tempi burocratici, generalmente lunghi per questo tipo di procedura amministrativa – Lungo l’itinerario, inoltre, insistono delle abitazioni private alle quali, secondo l’ipotesi formulata da Fiab, verrebbe impedito l’ingresso con evidente disagio per i residenti”. “Quello che con il consigliere Livio Vittorini abbiamo proposto, invece, ? un adattamento del percorso attuale, con aumento della sicurezza – anche attraverso una nuova illuminazione, e videosorveglianza per cui siamo impegnati nel reperimento di ulteriori risorse – e della fruibilit? per gli utenti. Anche il parcheggio di scambio, visto come ostacolo alla mobilit? dolce da Fiab, sar? invece una soluzione per migliorare l’accessibilit? al percorso da parte dei cittadini, soprattutto per coloro che non risiedono nella zona ovest della citt? e che potranno raggiungere l’area in auto, parcheggiarla in modo consono, per poi usufruire di un tracciato sicuro, in bici o a piedi, in uno scenario suggestivo dal punto di vista ambientale e storico”. “Siamo disponibili, comunque, a dialogare con Fiab per fornire ulteriori dettagli e spiegazioni in modo tale rendere ancor pi? chiaro il progetto che andremo a realizzare” conclude l’assessore – si apprende dalla nota stampa.

