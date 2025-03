L’Aquila, Mobilità: installata colonnina ricarica e-bike a Monte Cristo

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:? stata installata in localit? Montecristo, sul Gran Sasso, una colonnina per la ricarica di ebike, donata al Comune dell’Aquila da un’azienda privata – si legge sul sito web ufficiale. “Date le condizioni di maltempo – spiega l’assessore alla Mobilit?, Paola Giuliani – l’impianto non ? stato ancora collegato alla rete elettrica, ma non appena vi sar? la possibilit? si provveder? alla connessione dell’infrastruttura che ? dotata anche di arnesi per piccoli interventi di riparazione dei mezzi su due ruote (dai cacciavite a un tubolare per il gonfiaggio degli pneumatici)”.“Il nostro Comune ? stato selezionato nell’ambito del progetto Appenino Bike Tour, finalizzato alla valorizzazione dei percorsi ciclabili delle aree interne lungo un tracciato che unisce 44 comuni montani e appenninici – precisa il comunicato. Abbiamo scelto proprio quel luogo – conclude l’assessore – perch? particolarmente amato dagli amanti delle escursioni in bicicletta che sempre pi? spesso utilizzano le ebike per esplorare le nostre bellezze naturalistiche, coniugando benessere e sostenibilit? ambientale”.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dal Comune aquilano e online sul portale istituzionale dell’Ente. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 15, anche sulle pagine del portale web del Comune di L’Aquila, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.laquila.it