L’Aquila, Mobilità: parcheggio Viale della Croce Rossa, ok da Commissione a rimodulazione programma Contratto Quartiere II. De Santis: “Sbloccati fondi per collegamento meccanizzato”

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Via libera, questa mattina, in II Commissione territorio alla proposta di deliberazione di Consiglio comunale finalizzata alla rimodulazione dei fondi residui del programma denominato Contratto di Quartiere II: obiettivo del documento, presentato dall’assessore all’Urbanistica Francesco De Santis, destinare il finanziamento da 3 milioni di euro alla realizzazione del collegamento meccanizzato con il futuro parcheggio multipiano in Viale della Croce Rossa – viene evidenziato sul sito web. “Con questo atto, che sar? portato all’attenzione dell’assise civica dopo l’approvazione da parte della Commissione, si concluder? l’iter avviato da tempo con la Regione Abruzzo ed il ministero delle infrastrutture per la destinazione delle somme residue del Contratto di Quartiere, alla realizzazione di un’infrastruttura strategica – si apprende dal portale web ufficiale. – spiega De Santis – Sono circa 200 i posti auto che andremo a realizzare a due passi dal centro storico utilizzando i fondi a disposizione: la prima parte, finanziata per 3,5 milioni di euro attraverso le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2021-2027, comporter? la realizzazione dell’area di sosta e la riqualificazione delle zone limitrofe sotto il profilo urbanistico e ambientale – si apprende dalla nota stampa. Con i 3 milioni che abbiamo recuperato dal Contratto di Quartiere II, invece, sar? costruito il collegamento meccanizzato con l’area di San Basilio che consentir? a studenti, cittadini e turisti di parcheggiare e ritrovarsi in pochi minuti nel cuore cittadino”.“Solo il mese scorso la giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo dell’intervento – ha concluso l’assessore – Questo, nuovo, tassello si inserisce in un pi? ampio programma di investimenti con cui doteremo la citt? di nuovi parcheggi e spazi pubblici adeguati alle esigenze della comunit?”.

