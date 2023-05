L’Aquila, Mobilità: pronti 51 parcheggi in rosa all’Aquila

- Advertisement -

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:

Nei prossimi giorni verranno ultimati all’Aquila i lavori di realizzazione di 51 “parcheggi rosa”, destinati alle donne in stato di gravidanza o con figli di et? non superiore ai due anni – precisa il comunicato. Lo rende noto l’assessore alla Mobilit?, Paola Giuliani.

“Si ricorda che per l’utilizzo degli spazi riservati alle donne – dichiara Giuliani – ? necessario richiedere l’apposito “permesso rosa” accedendo al portale CitypassAQ, presente sul sito istituzionale al link: https://serviziweb.comune – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. laquila – si apprende dal portale web ufficiale. it/, attraverso il quale sar? possibile compilare il modulo di richiesta”. “Per ulteriori informazioni – conclude l’assessore – gli utenti potranno rivolgersi al Comando di Polizia Municipale ai seguenti recapiti telefonici: 0862.645803 – 643824″.

