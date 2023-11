L’Aquila, Mobilità: ripristino bus notturni giovedì e sabato, Giuliani “Amministrazione e Ama attente a esigenze di giovani e famiglie”

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

“Il ripristino del servizio di bus notturno nelle giornate di gioved? e sabato testimonia la grande attenzione che l’amministrazione e la sua municipalizzata per il trasporto pubblico locale, l’Ama, riservano alle esigenze dei nostri ragazzi, di quanti vengono a studiare in citt? e, soprattutto, delle famiglie – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. – dichiara Paola Giuliani Assessore comunale alla Mobilit? – L’iniziativa ? stata riattivata, dopo lo stop forzato dalla pandemia, gi? nello scorso febbraio e consente di ottenere una serie di significativi risultati, a partire dalla riduzione di veicoli privati sulle nostre strade e la conseguente maggiore disponibilit? di spazi per parcheggi in centro storico per i residenti – precisa il comunicato. A ci?, prioritariamente, si aggiunge la necessit? di garantire maggiore serenit? a giovani e studenti universitari che scelgono di uscire la sera, con la tranquillit? di non dover guidare per tornare a casa – Una serenit? che, evidentemente, viene trasmessa anche ai genitori, consapevoli che i loro i figli saranno trasportati nel cuore della citt? e riaccompagnati verso le proprie abitazioni con il bus dell’Ama, che ringrazio per la sensibilit? mostrata nei confronti della comunit?”.

“Si tratta di uno sforzo importante dell’amministrazione e dell’Ama per garantire un servizio molto importante per la citt? e i suoi giovani – aggiunge la nota pubblicata. L’auspicio ? che sempre pi? ragazzi possano aderire a questa iniziativa che ha una funzione di prevenzione e salvaguardia della loro salute nelle serate pi? gettonate per il divertimento serale e, nelle quali, ? consigliabile preferire il mezzo pubblico a quello privato – Un’opportunit?, inoltre, che consente a molti giovani delle nostre frazioni di raggiungere il centro storico per svagarsi e di tornare a casa in totale sicurezza” ha dichiarato il consigliere comunale Luigi Faccia – viene evidenziato sul sito web.

Le informazioni e gli orari del servizio (fruibile a pagamento, attraverso il classico biglietto o in abbonamento) sono disponibili sul sito www.ama-laquila.it.

