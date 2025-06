L’Aquila, Mobilità sostenibile: il 16 giugno a Palazzo Fibbioni appuntamento con Life2M

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Lunedi 16 giugno, presso Palazzo Fibbioni e con inizio alle ore 9.00, ? un programma una conferenza sul progetto “Life2M” – Long life to Micromobility”, progetto finanziato dall’Unione Europea e dedicato alla sostenibilit? ambientale e alla qualit? della vita urbana – viene evidenziato sul sito web. L’obiettivo del progetto, nel quale il Comune dell’Aquila ? partner del progetto e, insieme a Palermo e a Firenze, “citt? pilota”, ? quello di sviluppare strumenti innovativi e soluzioni sostenibili per la mobilit? urbana e periurbana, promuovere campagne di comunicazione sulla micro-mobilit?, al fine di aumentare e sostenere la sua diffusione attraverso l’utilizzo di veicoli elettrici leggeri, come monopattini e biciclette elettriche, con l’intento di agire anche sui comportamenti degli utenti sugli aspetti ambientali e sulla sicurezza stradale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Dopo i saluti istituzionali dell’Assessore alla Mobilit? del Comune dell’Aquila Paola Giuliani e la presentazione del progetto da parte dell’Universit? degli Studi di Firenze, ente coordinatore del progetto, la conferenza vedr? l’intervento di rappresentanti di EUAbout, istituto capofila europeo composto da un gruppo di esperti.Nel pomeriggio, alle ore 15, appuntamento a cui parteciperanno rappresentanti della Giunta e del Consiglio comunale dell’Accademia delle Belle Arti, del Conservatorio “Alfredo Casella” e dell’Universit? degli Studi dell’Aquila – viene evidenziato sul sito web.

